Alle kennen das Problem zur Mittagszeit: Wir sind auf der Arbeit und kennen jedes Restaurant, jeden Dönerladen um den Rotebühlplatz und haben uns auch schon diverse Malatang Suppen eingeflößt. Wie wäre es da zur Abwechslung mal mit etwas Schnellem, das man im Vorbeigehen mitnehmen kann?

Da lockt doch dieser Tage ein kleiner Laden in der Calwer Straße 31, gegenüber vom „kaufdichglücklich“, der schon auf den ersten Blick eine Street-Food Mentalität ausstrahlt und mit „Relish“ - Korean Street Food den Nerv der Zeit trifft.

Keine Frage also, dass ich mit fünf Freunden da rein spaziere und testen möchte. Die Preise für die Speisen und der Laden selbst sind schon mal überschaubar. Keine zu große Karte ist gut, vorbei die Zeiten der ausufernden Speisekarten.

Koreanisches Sushi und koreanische Pizza

Gimbap (koreanisches Sushi) gibt es ab 7 Euro, Bibimbap ab 9,80 Euro und Teokbokki für 8,50 Euro. Eine Pizza bekommt man ab 7,80 Euro.

Das Besondere: Es ist koreanische Pizza in ausgefallenen Varianten, wie: Kimchi-Pizza, Beef-Pizza oder Buldak-Noodles-Pizza. Auch eine Kartoffel-Pizza sowie eine Ananas-Pizza stehen auf der Karte.

Soweit so gut, wir haben es auf wundersame Weise geschafft, genau vor dem großen Mittags Ansturm den schmucken Laden zu betreten. Es herrscht recht viel Trubel, Menschen drängen mit ihren Pappschachteln aneinander vorbei oder sitzen bereits auf den wenigen Plätzen, die in und um den Laden zur Verfügung stehen. Man fühlt sich wie in New York oder London, oder in einer anderen Metropole mit einem fertig gebauten Hauptbahnhof.

Reiskuchen und Fischpfannkuchen

Was mich interessiert, sind die Teokbokki. Reiskuchen in scharfer Soße. Die Fingerdicken zylindrischen Reiskuchen werden in einer intensiven roten Soße mit etwas Kimchi und Karotten in einer Pappschale serviert. Dazu bestelle ich Eomuk, eine Art Fischpfannkuchen mit etwas Brühe.

Nach dem Bestellen bekommt man einen Piepser, der vibriert, sobald das Essen zum Abholen bereit ist. Hassen wir.

Wie schmeckt es denn nun?

Mein Pappbecher mit den Eomuk wird als erstes serviert. Darin befindet sich die „koreanische Flädle-Suppe“ mitsamt dem Fischpfannkuchen. Schmeckt ziemlich gut, die Brühe ist wohltuend und ein leichter Fischsuppen-Geschmack kommt bekömmlich daher.

Neben mir holen die ersten ihre länglichen Pappe-Sleeves, in denen die Pizza zum Herausschieben (25 cm) serviert wird. Sieht gut aus. Ich probiere meine Reiskuchen Teokbokki. Die Schärfe ist bekannt aus den Bulldak Instant Nudeln, die ich drei bis vier Mal im Monat esse, meistens nach einer Feierei gegen 2 Uhr nachts in der heimischer Küche.

Hier allerdings muss ich sagen stört mich nach drei Gabeln folgendes: Die Konsistenz der Reiskuchen ist sowieso gewöhnungsbedürftig und nicht für jede:n. Aber auch wenn man sich daran gewöhnt hat, bleibt es geschmacklich eher flach. Es gibt keine Abwechslung, das Gefühl beim Kauen die Schärfe und die Konsistenz bleiben konstant auf einem Niveau. Lediglich die paar Karottenstücke geben bissfeste Varianz.

Roher Teig?

Von einem Freund probiere ich einen Bissen von der koreanischen Pizza, darauf Hackfleisch und Zeug. So ganz erschließt sich mir auch hier nicht das Konzept, das auch schon bei den „Zeit für Brot“-Zimtschnecken für Verdruss bei mir sorgte. Warum zieht es ein Massenpublikum an, wenn man Sachen nicht fertig backt, oder im Falle der Zimtschnecken, nur symbolisch für dreizehn Sekunden in den Ofen tut, um dann zähen, teuren Teig an die wartende Schlange auszugeben? Ich weiß ja, dass wir keine Zeit mehr für irgendwas haben und alles schnell gehen muss, aber wie cool wäre es, Teigsachen zu backen.

Wir standen noch fünf Minuten im Kreis nach dem Essen, ein Kollege hatte nach dem koreanischen Sushi, das ohne Sojasoße und Wasabi daherkam und wo man dachte : „okay, dafür trumpft es dann aber im Geschmack auf“, nur wenig Worte verloren und war eher auf der unbefriedigten Seite.

Fazit

Nun ja, als Fazit kann man festhalten, wer schnell etwas unter zehn Euro essen, sich aber nicht gemütlich hinsetzen möchte und dazu Fan von koreanischen Hypes ist, der kann sich gut und gerne durchprobieren. Ich empfehle die Eomuk als Zwischendurch-Snack. Für Fans von rohem Teig, die sich die Füße für rohe Zimtschnecken in den Bauch stehen, empfehle ich die koreanische Pizza.

Ich gebe dem „Relish“ in der Calwer Straße eine 4 von 10.