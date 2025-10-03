Fruit Cakes auf dem Wasen – say what?! Ja, ihr habt richtig gelesen und Bartek hat die gehypte Süßspeise für uns getestet.
03.10.2025 - 12:00 Uhr
Es ist mittlerweile Tradition geworden: Ich nehme jedes Jahr meine Mama mit nach Stuttgart und wir laufen tagsüber, wenn alles noch entspannt ist, über den Cannstatter Wasen und essen etwas Witziges – und trinken ein saures Radler im Albdorf. Dieses Mal musste auch ein neuer Trend probiert werden, der knallbunt durch die sozialen Medien geistert: “Fruit-Cakes”.