Fruit Cakes auf dem Wasen – say what?! Ja, ihr habt richtig gelesen und Bartek hat die gehypte Süßspeise für uns getestet.

Es ist mittlerweile Tradition geworden: Ich nehme jedes Jahr meine Mama mit nach Stuttgart und wir laufen tagsüber, wenn alles noch entspannt ist, über den Cannstatter Wasen und essen etwas Witziges – und trinken ein saures Radler im Albdorf. Dieses Mal musste auch ein neuer Trend probiert werden, der knallbunt durch die sozialen Medien geistert: “Fruit-Cakes”.

Star-Pâtissier Cédric Grolet kreiert Hype-Dessert Losgetreten hat den Hype der 39-jährige französische Star-Pâtissier Cédric Grolet. Mit seinen täuschend echt aussehenden Dessert-Kreationen zieht er Millionen in den Bann. Auf Instagram folgen ihm fast 13 Millionen Menschen, auf TikTok sind's rund neun Millionen.

In den sozialen Netzwerken wimmelt es von Clips, in denen Leute einen seiner berühmten „Fruit-Cakes“ probieren – besonders das knackige Geräusch beim Reinbeißen sorgt für Klicks. Andere wiederum zeigen, wie sie ewig in der Schlange stehen, nur um eines der begehrten Stücke zu ergattern.

Seitdem lassen sich Konditoreien weltweit von Grolet inspirieren und bringen eigene Versionen auf den Markt. So auch – völlig unerwartet – in Stuttgart-Bad Cannstatt, im Albdorf auf dem Wasengelände.

Fruit oder Cake oder alles Fake?

Täuschend echt gleichen die Küchlein der jeweiligen Frucht, die deren Geschmack ausmacht. Da liegt eine knallgelbe Zitrone neben einer übergroßen Himbeere oder ein Pfirsich neben einer – was ist das? Eine Mango? Alle Küchlein sind auf einem goldenen Pappteller drapiert.

Als erstes dachte ich: Okay, das ist also ein Stück Kuchen, der mit dem viel zu süßen Zuckerüberzug “Fondant” in Form gebracht wurde und der eher zur Zierde da ist, als zum wirklichen Verzehr. Und mit 13 Euro für so ein Ding wollte ich schon gar nichts zu tun haben. Dafür bekommt man zwei saure Radler, rechnete ich mit Mama die Währung um.

13 Euro für einen Fruit Cake

Nun ja, wir scharwenzelten etwas um den “Fruit.Love”-Stand herum – schließlich trat ich zum Verkäufer heran und fragte, was das denn für 13 Euro-Dinger wären, die er anbieten würde.

Er sagte kurz und bündig: “Naja, vier Euro zahlsch, um ein Foto davon auf Instagram zu posten, vier Euro für den Kuchen. Und drei Euro, weil wir auf dem Wasen sind. Und zwei Euro, weil ich hier ja arbeite.”

Der Taste-Test – wir gehen rein!

Überredet. Der ansprechendste Fruit Cake ist definitiv der Mango-Kuchen. Wir gehen rein: Ausdrückliche Empfehlung des Verkäufers, ich solle oben erst einmal hineinbeißen. Denn beim seitlichen Anstich mit der Gabel drohe das Innenleben auszulaufen. Aha, aufregend das alles. Ich denke an unkompliziertes, saures Radler, reiße mich jedoch zusammen und tue, wie mir befohlen.

Au contraire, nirgends ein viel zu süßer Fondant, kein Kuchenteig unter der ersten Schicht. Dafür eine ganz elegante, dünne Schicht von etwas wie weißer Schokolade, die tatsächlich angenehm knackt und frisch daherkommt, anstatt „kuchenschwer“.

Geschmackswelten, die Spaß machen

Unter der Hülle befinden sich weitere Geschmackswelten. Ein leichter Schaum, an Mascarpone erinnernd, verleiht dem ersten Bissen ein feines „Spirl“ der Konsistenzen. Die dünnen Schokoladenstückchen der Hülle verschmelzen mit dieser Creme, die auch hier mit zurückhaltender Süße brilliert. Macht Spaß!

Jetzt tritt des Kuchens Kern zutage. Ein Fruchtmus mit kleinen Mangostückchen wird im Inneren sichtbar. Jetzt kann man sich mit dem Holzbesteck eine perfekte Gabel bereiten: einen Teil der Hülle, etwas Creme und das ganze in das Fruchtmus gedippt. Da muss ich schon sagen: Das Ding macht komplett Sinn!

Der Mango-Fruit Cake ist Barteks Favorit. Foto: privat

Ein Fruit Cake für zwei Personen

Das Mangomus hallt noch eine Weile angenehm nach und bleibt als Erinnerung im Mundraum, auch nachdem man sich den Fruit Cake mit Mama geteilt hat. Ein Küchlein ist perfekt für zwei Personen, würde ich sagen.

Fazit: Von mir gibt es eine 8/10!

Am Preis sollte man sich noch einmal neu sortieren, 13 Euro ist auf jeden Fall frech. Aber ich bin mir sicher, sobald der Hype nachlässt, bewegt sich die Dessert-Kreation irgendwo im preislichen Range eines sauren Radlers.

Aber probieren lohnt sich auf jeden Fall. Als nächstes werde ich Himbeere probieren müssen. Vielleicht im Laden in Ludwigsburg, den mir der Verkäufer empfohlen hat und der diesen Stand beliefert. Er befindet sich in der Myliusstraße 4 in Ludwigsburg und heißt “Cake Town”.

Gut, wieder etwas Neues gelernt. Freue mich schon auf den nächste Wasen-Besuch mit Mama!