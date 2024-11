Bartek von den Orsons hat’s lange geschafft, am Airfryer vorbeizukochen. Doch nun hat sich das Ungetüm ungefragt in seine Küche gestellt. Wozu braucht man das blöde Ding eigentlich?

Bartek Nikodemski 01.11.2024 - 11:00 Uhr

Wir alle kennen es, wenn wir irgendwo late to the party sind. Internet? Wird sich nicht durchsetzen. Airfryer? Voll der Klump, ich brauche nicht noch ein Gerät in der Küche. Ich habe doch einen Ofen, was los?!