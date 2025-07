Das Auto einer 23-Jährigen wurde auf der Königstraße bei Löchgau beschädigt, nachdem aus einem vor ihr fahrenden Auto eine Flasche geworfen wurde.

Julia Amrhein 21.07.2025 - 13:34 Uhr

Eine 23-Jährige fuhr am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Königstraße bei Löchgau hinter einem Toyota her, als aus dessen Beifahrerfenster plötzlich eine Glasflasche geworfen wurde. Diese zersprang auf der Fahrbahn, beim Überfahren der Scherben wurden zwei Reifen des Wagens der Frau beschädigt. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.