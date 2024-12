Verena Lochmuller, Köchin in der Ottolenghi-Test-Kitchen und Co-Autorin des Buches „Comfort“ ist und isst gerne in Stuttgart. Und wenn sie im Bärenschlössle einkehrt, bestellt sie Linsen mit Spätzle. Und natürlich Kuchen.

Anja Wasserbäch 05.12.2024 - 08:26 Uhr

Jedes neue Buch von Yotam Ottolenghi entsteht in einem Team. Teil der Test Kitchen im Londoner Norden ist auch seit einigen Jahren Verena Lochmuller. Ihre Mutter war Deutsche, der Vater Schotte – und eine ihrer Schwestern lebt in Gerlingen. Das ist die Geschichte in Kurzform, wie der schwäbische Kartoffelsalat in das neue Kochbuch von Ottolenghi kam.