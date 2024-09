Stuttgarter uriniert in ICE-Bordbistro und beleidigt Einsatzkräfte

Erst kann der 41-Jährige aus Stuttgart kein gültiges Zugticket vorzeigen, dann uriniert er ins Bordbistro. Daraufhin schreiten Einsatzkräfte der Bundespolizei ein.

Sebastian Winter 13.09.2024 - 11:28 Uhr

Ein 41 Jahre alter Mann aus Stuttgart soll am vergangenen Donnerstag in ein ICE-Bordbistro uriniert und Beamte der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof beleidigt haben.