Ein VW-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen zwischen Nussdorf und Eberdingen (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen. Seinen Wagen ließ der Mann beschädigt am Unfallort zurück.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 26-Jähriger ist zwischen Nussdorf und Eberdingen mit seinem Auto von der Straße abgekommen – welches er anschließend vor Ort zurückließ, während er selbst sich zu Fuß aus dem Staub machte. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am frühen Sonntagmorgen mit seinem VW auf der K1651 unterwegs, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Gebüsch, drehte sich um 180 Grad und kam schlussendlich neben der Straße zum Stehen.

 

Zeugin entdeckt den Unfallwagen

Der 26-Jährige stieg daraufhin aus und ließ das stark beschädigte Fahrzeug zurück, das einer Zeugin gegen 7.45 Uhr auffiel. Diese alarmierte die Polizei, die trotz umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen den 26-Jährigen erst gegen 17 Uhr an dessen Adresse antraf. Da der Verdacht im Raum stand, dass der Mann getrunken hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein war er außerdem los.

Der VW musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise in Zusammenhang mit diesem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter 07042/9410 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.