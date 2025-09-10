Die Landesstraße zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar kann bald wieder freigegeben werden. An der Neckerkanalbrücke bleibt noch eine halbseitige Sperrung für Restarbeiten.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Das Regierungspräsidium Stuttgart und die Autobahn GmbH setzen seit dem 10. Juni zwei Brücken der L1129 instand. Die Freigabe der gesperrten Landesstraße zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar soll im Laufe des Sonntags, 14. September, erfolgen. Witterungsbedingt müssen noch letzte Arbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung erfolgen.

 

Stärkere Schäden als angenommen

An der Überführung über die Autobahn sowie an der Neckarkanalbrücke waren Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Aufgrund der regenreichen Tage im Juli und August sind allerdings noch Restarbeiten an Letzterer auszuführen. Die Fahrbahnplatte des Brückenüberbaus war stärker geschädigt als angenommen, weshalb Mehrarbeiten erforderlich waren.

Unsere Empfehlung für Sie

Baustellen in Bietigheim: Stau: Wo es rund um Bietigheim bald besser wird und wo Geduld gefragt ist

Baustellen in Bietigheim Stau: Wo es rund um Bietigheim bald besser wird und wo Geduld gefragt ist

Während eine Baustelle in Bietigheim-Bissingen länger bestehen bleibt als geplant, gibt es für eine andere Strecke gute Nachrichten. Das wird vor allem einen Stadtteil freuen.

Der Mehraufwand schlägt sich auch in den Kosten nieder: Das Land musste für die Neckarkanalbrücke rund 500 000 Euro investieren, statt – wie zunächst angenommen – gut 300 000 Euro. Der Bund investierte für die Überführung über die A 81 rund 150 000 Euro.