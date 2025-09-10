Die Landesstraße zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar kann bald wieder freigegeben werden. An der Neckerkanalbrücke bleibt noch eine halbseitige Sperrung für Restarbeiten.

Julia Amrhein 10.09.2025 - 13:00 Uhr

Das Regierungspräsidium Stuttgart und die Autobahn GmbH setzen seit dem 10. Juni zwei Brücken der L1129 instand. Die Freigabe der gesperrten Landesstraße zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar soll im Laufe des Sonntags, 14. September, erfolgen. Witterungsbedingt müssen noch letzte Arbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung erfolgen.