Wie körperliche Liebe auch in langjährigen Partnerschaften gelingen kann

In Partnerschaften bleibt die körperliche Nähe oft irgendwann auf der Strecke. Wie geht man damit um, und was kann helfen, die gemeinsame Körperlichkeit wiederzubeleben? Das erklärt die Stuttgarter Sexualmedizinerin Roswitha Engel-Széchényi im Interview.

Regelmäßig Sex zu haben, das gilt als gesund und Bestandteil einer gut funktionierenden Liebesbeziehung. Doch nicht immer gelingt eine für beide erfüllende Sexualität auf Dauer. Im Gegenteil: Die Stuttgarter Gynäkologin und Psycho- und Sexualtherapeutin Roswitha Engel-Széchényi erklärt, in langjährigen Partnerschaften funktioniere Sex oft nicht so, dass er beide Partner zufriedenstelle – oder er finde überhaupt nicht mehr statt. Was können Paare tun, wenn sie das stört?