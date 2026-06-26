Zeugen berichten von deutlich überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Spurwechseln auf der B 29 bei Remshalden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Spurwechseln sollen sich zwei bislang unbekannte Autofahrer am Mittwochabend auf der B 29 bei Remshalden ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert haben. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz nach 21 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Schorndorf.

Nach Angaben von Zeugen waren die beiden Fahrzeuge mit sehr hohem Tempo unterwegs und wechselten mehrfach die Fahrspur. Ob dabei andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Polizei sucht weitere Zeugen

Zu den beteiligten Fahrzeugen ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen und einen grauen Pkw gehandelt haben soll. Weitere Angaben zu den Fahrern oder den Fahrzeugtypen liegen derzeit nicht vor.

Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise der beiden Autofahrer möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07151/65061 zu melden.