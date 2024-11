Die geologische Untersuchung der Untergründe entlang der durch den Extremregen Anfang Juni beschädigten Landesstraße zwischen Rudersberg legt eine nicht einfache Reparatur nahe. Dennoch gibt es gute Nachrichten für die Übergangszeit.

Frank Rodenhausen 29.11.2024 - 14:56 Uhr

Sie ist vermutlich jene Straßenverbindung, welche die verheerende Kombination aus Dauerregen und kurzzeitig geradezu sintflutartigen Wassermassen Anfang Juni im Rems-Murr-Kreis am meisten gebeutelt hat. An mehreren Stellen zwischen Rudersberg und Welzheim haben sich Teile der bisweilen äußerst steilen Hänge selbstständig und an der Landesstraße dadurch aufwendige Reparaturarbeiten nötig gemacht.