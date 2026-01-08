Alkoholfreier Gin, alkoholfreier Limoncello, alkoholfreier Aperol: Wenn es diese Produkte in die Regale großer Supermarktketten geschafft haben, kann man davon ausgehen, dass es sich bei alkoholfreiem Konsum um mehr als einen Trend handelt. „Ich halte die Entwicklung nicht für temporär“, bestätigt Uwe Heine. „Sie ist eher eine Reaktion auf einen gesellschaftlichen Wandel.“ Der Stuttgarter hat im November gemeinsam mit Tobias Lindner eine neue Cocktailbar am Marienplatz in Stuttgart-Süd eröffnet: Brother Louis. Auf die Fahne schreibt sich das Team von Anfang an, auf nicht-alkoholische und Low-ABV-Cocktails (Low Alcohol by Volume, also mit niedrigem Alkoholgehalt) zu setzen.