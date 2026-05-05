Zum Einhub von Brückenteilen war Anfang Mai eine Sperrung der A 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb geplant. Der Termin kommt nicht zustande.
05.05.2026 - 17:51 Uhr
Der Ausbau der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb schreitet voran. Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) erweitert dort im Auftrag des Bundes die Strecke auf sechs Spuren. Täglich sind Bauarbeiter und schweres Gerät an dem Abschnitt zu sehen. Doch an einer Stelle stocken die Arbeiten jetzt.