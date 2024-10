Mit einem fabrikneuen Wagen rast ein Mann vor einer Polizeikontrolle davon. Schon kurz darauf sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der auf der Autobahn 8 in einem gestohlenen Auto vor den Beamten geflohen sein soll. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann war den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen vor einer Polizeikontrolle am Stuttgarter Kreuz weggerast. In der Nähe der Anschlussstelle Pforzheim-Süd knallte er demnach mit dem Wagen gegen eine Betonleitwand. Das fabrikneue Auto sei dabei komplett beschädigt worden, Fahrer und Beifahrer seien zu Fuß geflohen.

Lesen Sie auch

Verdächtiger festgenommen

Die Polizei nahm wenig später einen 22-Jährigen fest, bei dem es sich mutmaßlich um den Fahrer des Wagens handelt. Er steht im Verdacht, das Auto zusammen mit seinem Beifahrer am Samstag im Raum Konstanz gestohlen zu haben.

Gegen den 22-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er hat sich den Angaben zufolge bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert und sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen.