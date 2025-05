Ein Fahrgast berührt eine 14-Jährige in einem Zug bei Tübingen am Oberschenkel und fordert sie zu sexuellen Handlungen auf – bis eine andere Reisende eingreift.

Valentin Schwarz 12.05.2025 - 12:36 Uhr

Ein unbekannter Mann hat eine 14-Jährige am Freitag in einer Regionalbahn sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall während einer Fahrt von Tübingen in Richtung Albstadt im Zollernalbkreis.