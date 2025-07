Eine fünfköpfige Gruppe Motorradfahrer soll am Samstagnachmittag auf den Bundesstraßen B29 und B10 zwischen Waiblingen und Stuttgart durch riskante Fahrweise Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei konnte die Gruppe kontrollieren und sucht nun nach weiteren Gefährdeten sowie nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, meldete sich eine Autofahrerin gegen 15.35 Uhr über Notruf und gab an, sie sei auf der B29 und B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei sei ihr eine fünfköpfige Gruppe Motorradfahrer aufgefallen, aus der zumindest ein Biker die Zeugin auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Hinterrad überholt haben soll. Während dieses so genannten „Wheelies“ sei der Motorradfahrer auf die linke Spur gekommen, auf der die Zeugin unterwegs war. Um einen Unfall zu verhindern, musste sie in Richtung Mittelleitplanke ausweichen. Im weiteren Verlauf sollen zudem zwei Biker aus der Gruppe auf der B10 in riskanter Weise die Fahrstreifen gewechselt haben.

Die fünf Motorradfahrer konnten schließlich von alarmierten Polizeibeamten an der Gaisburger Brücke in Stuttgart angehalten und kontrolliert werden. Zeugen und weitere Gefährdete werden gebeten, sich bei unter der Rufnummer 0711/8990-3500 bei der Polizei zu melden.