Zwischenbilanz nach drei Wochen Das sind die ersten Ideen des neuen Leonberger Oberbürgermeisters
Tobias Degode will die ambulante und stationäre medizinische Versorgung nach vorne bringen und setzt auf eine offensive Wirtschaftspolitik
Es sind jede Menge Themen, die den neuen Oberbürgermeister nach seinen beiden ersten Wochen im Amt umtreiben: Natürlich die Stimmung in der eigenen Verwaltung, selbstverständlich die Finanzlage, vor allem aber die wirtschaftliche Entwicklung und die Gesundheitsversorgung in der 50 000-Einwohner-Stadt mit großem Umland.