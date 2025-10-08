Als der Außenminister auf dem Flugplatz der nordirischen Hauptstadt Belfast landet, gibt es Probleme auf dem Weg zum Parkplatz des Airbus.
Ungewöhnlicher Auftakt für Außenminister Johann Wadephul zum Westbalkan-Treffen in Belfast: Kurz nach der Landung mit dem Airbus A350 der Flugbereitschaft der Bundeswehr auf dem Aldergrove-Flughafen nahe der nordirischen Hauptstadt muss der CDU-Politiker rund 45 Minuten warten, bis er die Maschine verlassen kann. Direkt auf der Landebahn, auf der das Flugzeug zuvor aufgesetzt hat - einer von zweien, die es hier gibt.