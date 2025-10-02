Mit 2,4 Promille im Gleis: Ein Mann löst eine Notbremsung eines Zuges und einen Polizeieinsatz mit ungewöhnlichem Ausgang aus.

dpa 02.10.2025 - 11:11 Uhr

Ein Betrunkener hat sich in Esslingen erst unbefugt im Gleisbereich aufgehalten und wollte anschließend laut Bundespolizei einer Beamtin in den Finger beißen. Der 35-Jährige war am Mittwoch von Gleisarbeitern entdeckt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Diese gaben einem herannahenden Zugfahrer ein Warnsignal, sodass der Fahrer eine Notbremsung einleiten konnte.