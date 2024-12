Am Mittwochabend greifen zwei Unbekannte einen 38-Jährigen in Korntal-Münchingen in seinem Auto an. Das Opfer wird dabei verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Chiara Sterk 05.12.2024 - 15:38 Uhr

Am Mittwochabend haben zwei Unbekannte einen 38-jährigen in seinem Auto in Korntal-Münchingen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich die Täter gegen 21.30 Uhr um seinen Smart forfour in der Goethestraße gestellt und darauf eingeschlagen haben. Dabei gingen die Scheiben der Fahrertür und die Beifahrertür zu Bruch. Der 38-Jährige wurde verletzt, bevor er aus dem Auto flüchten konnte. Es kam schließlich zu einem Gerangel zwischen dem Opfer und einem der Täter, bevor die Täter plötzlich flüchteten. Sie stiegen in einen braunen Mercedes mit vermutlich Böblinger Kennzeichen und fuhren in Richtung eines Hotels in der Stuttgarter Straße davon. Der 38-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Die Polizei Korntal-Münchingen bittet Zeugen, die die Attacke beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mercedes geben können, sich unter Tel. 0711 / 8399020 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.