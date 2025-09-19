Donald Trumps Staatsbesuch in Großbritannien endete mit einem kleinen technischen Problem. Der US-Präsident muss umsteigen.

red/dpa 19.09.2025 - 10:02 Uhr

Bei der Abreise von US-Präsident Donald Trump von seinem Staatsbesuch in Großbritannien hat es einen Zwischenfall gegeben, der Trump zum Umsteigen gezwungen hat. Der Hubschrauber des Präsidenten, „Marine One“, musste am Abend auf dem Weg zum Flughafen Stansted wegen eines „kleineren Hydraulikproblems“ vorzeitig auf einem kleineren Flugplatz landen, wie Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte.