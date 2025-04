Weil sie vor den Augen von Teenagern sexuelle Handlungen vornahmen, wird einer Frau und einem Mann sexueller Missbrauch vorgeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Christine Bilger 22.04.2025 - 14:48 Uhr

Einer Frau und einem Mann, die am helllichten Tag an der Kronprinzstraße in der Innenstadt sexuellen Kontakt hatten, wird Missbrauch von Kindern vorgeworfen – denn vier Mädchen und Frauen im Alter von zwölf, 13, 16 und 17 Jahren sahen, was geschah. Wenn Kinder so etwas sehen, wird das anders als bei Erwachsenen nicht als Belästigung, sondern als Missbrauch gewertet.