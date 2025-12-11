Im vorigen Jahr wurden vier Castor-Behälter mit radioaktivem Abfall ins Zwischenlager Philippsburg gebracht. Der Verwaltungsgerichtshof wird nun entscheiden, ob das rechtens war.
11.12.2025 - 13:06 Uhr
Stefan Martus hat versucht, die Einlagerung des radioaktiven Abfalls in seiner Stadt in letzter Minute abzuwenden. Aber der Bürgermeister von Philippsburg scheiterte mit seinem Eilantrag vor Gericht: am 20. November vorigen Jahres rollte ein Zug aus Frankreich mit vier Castor-Behältern im Bahnhof seiner Stadt ein.