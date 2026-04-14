Angesichts des Streits zwischen Papst und US-Präsident gibt sich Trumps Vize JD Vance gelassen. Das Kirchenoberhaupt solle sich besser aus der US-Politik raushalten, findet der Katholik.
14.04.2026 - 08:24 Uhr
Washington - US-Vizepräsident JD Vance hat Papst Leo XIV. empfohlen, sich aus der amerikanischen Politik herauszuhalten. "In manchen Fällen wäre es das Beste für den Vatikan, sich auf moralische Angelegenheiten zu konzentrieren", sagte Vance in einem Interview des Senders Fox News am Montag (Ortszeit).