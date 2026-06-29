Ab Mittwoch kostet der Kölner Dom erstmals Eintritt - zwölf Euro werden fällig. Es gibt allerdings verschiedene Ausnahmen. Was erwarten die Verantwortlichen vom Start der Eintrittspreise?
29.06.2026 - 06:00 Uhr
Köln - Ab Mittwoch ist es so weit: Erstmals kostet der Kölner Dom Eintritt. 12 Euro werden fällig, wenn man den Innenraum des Kölner Wahrzeichens besichtigen möchte - zumindest an den meisten Tagen und für die meisten Leute, denn es gibt auch Ausnahmen, wie das Domkapitel mitteilt. Welche Regelungen gelten ab Juli genau?