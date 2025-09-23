Die Staatsanwaltschaft Hamburg fahndet nach weiteren Verdächtigen, die an der Entführung der Block-Kinder beteiligt gewesen sein sollen. Der Vater wünscht sich auch Ermittlungen von anderer Seite.
Hamburg - Der Ex-Mann von Christina Block wollte im Zusammenhang mit der Entführung der gemeinsamen Kinder Ermittlungen in Israel anregen. Für den 19. September seien Flüge nach Israel gebucht worden, sagte Stephan Hensel im Prozess vor dem Landgericht Hamburg. Er habe die Strafverfolgungsbehörden in Israel treffen wollen.