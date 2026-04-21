Auf dem neuen Album der Foo Fighters reflektiert Dave Grohl und moniert eine Rückentwicklung der Menschheit. Im Interview berichtet der Frontmann von Angst, Frust und der einenden Kraft der Musik.
21.04.2026 - 06:19 Uhr
London - Dave Grohl ist bestens gelaunt. Man sieht ihm kaum an, dass er am Vorabend ein schweißtreibendes, energieraubendes Clubkonzert mit seiner Band gegeben hat. Im traditionsreichen Shepherd's Bush Empire im Westen von London spielten die Foo Fighters vor begeisterten Fans sogar 15 Minuten länger, als es die Sperrstunde eigentlich erlaubt.