Im Golf von Bengalen formieren sich zu bestimmten Jahreszeiten Wirbelstürme. Ihre Kraft ist oftmals zerstörerisch. Jetzt wappnen sich Menschen und Behörden erneut für einen schweren Zyklon.
28.10.2025 - 11:27 Uhr
Neu Delhi - An der Südostküste Indiens sind vor dem Auftreffen eines erwarteten schweren Zyklons zehntausende Küstenbewohner in Notunterkünfte gebracht worden. Zudem wurden in den voraussichtlich am meisten gefährdeten Bundesstaaten am Golf von Bengalen Flüge und Züge gestrichen sowie Schulen geschlossen.