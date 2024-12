Die Bühnen- und Lasershow ist der Stadt seit 2019 einen Zuschuss wert. Für 2025 ist im Haushalt allerdings kein mehr Etat eingeplant.

Konstantin Schwarz 17.12.2024 - 11:09 Uhr

Spät, aber nicht zu spät hat der Gemeinderat eine Finanzspritze für die seit 2019 geregelte Silvesterfete auf dem Schlossplatz bewilligt. Wie im Vorjahr will die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart mit einem Bühnenspektakel samt Lasershow und einem vielfältigen Gastroangebot in den Alleen vor dem Neuen Schloss den Jahreswechsel einläuten. Das Silvesterevent war allerdings nie kostendeckend. In der Vorlage an den Gemeinderat wird zudem angemerkt, dass die Erfahrung gezeigt habe, dass die Besucher „eher wenig auf dem Platz verzehren“. Der Essensverkauf in den knappen Stunden bis Mitternacht scheint demnach für die Anbieter ein kaufmännisch schwer kalkulierbares Unterfangen zu sein.