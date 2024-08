Trinkflaschen, Sonnencreme, Duschen Wegen großer Hitze: „Kältestube“ in Stuttgart

Angesichts der aktuellen Hitze bietet die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart eine „Kältestube“ an. In der Innenstadt werden Trinkflaschen, Sonnencreme und eine Dusche zur Verfügung gestellt. Das Angebot richte sich an Menschen in prekären Verhältnissen.