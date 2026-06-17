1. Radball-Bundesliga: RV Gärtringen II steigt in die 2. Bundesliga ab

Nach dem überraschenden Gewinn der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft ging es für Simon Becker und Jannes Müller vom RV Gärtringen I in der 1. Radball-Bundesliga weiter.

Am vorletzten Spieltag der Saison 2026 trafen sie in Kassel-Oberzwehren zunächst auf den TuS Iserlohn. Nach einem missglückten Beginn und einem 0:3-Rückstand kamen die Gärtringer noch einmal zurück und schafften den Ausgleich. Der kurz vor Ende parierte Viermeter von Simon Becker hielt das Ergebnis fest. Dank einer äußerst konzentrierten Leistung behielt das Duo gegen den RSV Großkoschen den längeren Atem und gewann mit 4:2. In der Partie gegen Gastgeber Nordshausen hielten die Gärtringer über lange Zeit einen Zwei-Tore-Vorsprung und feierten einen 5:3-Erfolg.

RV Gärtringen II steht bereits als Absteiger fest

Weniger erfreulich lief der Spieltag für den RV Gärtringen II, der nun bereits als Absteiger in die 2. Radball-Bundesliga feststeht. Im Auftaktspiel gegen den RVC Prechtal lief nahezu gar nichts zusammen. So stand am Ende eine deutliche 3:8-Niederlage gegen den Konkurrenten um den Klassenverbleib.

Ähnlich lief zu Beginn gegen Nordshausen. Doch nachdem es so schien, als würden die Gastgeber kurz nach der Pause mit dem 5:2 von dannen ziehen, schlugen Kai Schäfer und Luis Müller zurück und erkämpften sich den 5:5-Ausgleich. Das letzte Wort hatten jedoch die Hausherren mit dem 6:5-Siegtreffer. Die beste Leistung des Tages zeigte das RV-Duo beim 5:4-Erfolg gegen TuS Iserlohn. Doch nach einer 2:5-Niederlage gegen den RSV Großkoschen und somit insgesamt drei Punkten an diesem Spieltag, war der Abstieg besiegelt.

Dem RV Gärtringen II gelang es über weite Strecken der Saison gegen die Spitzenteams der Liga mitzuhalten, doch zu viele individuelle Fehler und fehlende Konstanz führen nun in die 2. Bundesliga. Das Duo Becker/Müller hingegen hat sich auf den vierten Platz vorgeschoben, der zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft berechtigen würde. Diesen gilt es am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse zu verteidigen.