1. Radball-Bundesliga RV Gärtringen II steigt in die 2. Bundesliga ab
Während das Gärtringer Radball-Duo Simon Becker und Jannes Müller weiter auf der Erfolgswelle reiten, müssen Kai Schäfer und Luis Müller den Gang in die 2. Bundesliga antreten.
Während das Gärtringer Radball-Duo Simon Becker und Jannes Müller weiter auf der Erfolgswelle reiten, müssen Kai Schäfer und Luis Müller den Gang in die 2. Bundesliga antreten.
Nach dem überraschenden Gewinn der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft ging es für Simon Becker und Jannes Müller vom RV Gärtringen I in der 1. Radball-Bundesliga weiter.