Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim ist der VfB Stuttgart auf den vierten Tabellenplatz gesprungen. Für das Goldene Tor sorgte Neuzugang Bilal El Khannouss.
05.10.2025 - 17:24 Uhr
Der VfB Stuttgart hat sich in der Fußball-Bundesliga auf einen Champions-League-Platz vorgekämpft. In einem zähen Ringen mit dem äußerst widerspenstigen 1. FC Heidenheim schoss Neuzugang Bilal El Khannouss (65.) die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zu einem verdienten 1:0 (0:0). Die Schwaben gehen nach dem dritten Sieg in Serie als Tabellenvierter in die Länderspielpause.