Ein Tor in der Nachspielzeit entscheidet das erste Sechzehntelfinale der WM-Geschichte. Kanadas Reise geht weiter. Ein Bayern-Star gibt nach einer Verletzungspause sein Comeback.
29.06.2026 - 06:30 Uhr
Jesse Marsch wollte den größten Erfolg der kanadischen Fußball-Geschichte sofort mit dem ganzen Team genießen. „Die harte Arbeit, die meine Jungs geleistet haben, ihr Charakter, ihre Stärke, das macht sie zu kanadischen Helden. Ich bin so glücklich“, sagte der ehemalige Cheftrainer von RB Leipzig nach dem 1:0 im Sechzehntelfinale gegen Südafrika.