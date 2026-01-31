10 Jahre Rikas Erst als Straßenmusiker auf der Königstraße, jetzt auf Europa-Tour
Kalifornische Vibes, gute Laune und Vintage-Klamotten – das ist die Stuttgarter Band Rikas. Ihr Jubiläumskonzert spielen sie an einem besonderen Ort.
Wenn die Rikas auf der Bühne stehen, geht die Sonne auf – auch wenn es draußen nasskalt ist. Der Indie-Pop der vier Musiker aus Korntal klingt nach Meer, nach offenen Straßen und nach einem Lebensgefühl, das man im Stuttgarter Kessel meist nur aus der Fantasie kennt. In diesem Jahr feiert die Band ihr zehnjähriges Bestehen.