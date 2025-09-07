10 Jahre Wizemann „Statt Autos zu kaufen, haben wir das Wizemann eröffnet“
Das Im Wizemann hat sich zu einer der wichtigsten Konzertlocations der Stadt entwickelt. Wie wichtig war der Erfolg mit Cro und warum braucht es heute Awareness-Teams?
Vor zehn Jahren wurde aus dem legendären Club Zapata das Veranstaltungshaus Im Wizemann. Seitdem hat sich das Team rund um Steffen Posner und Matthias Mettmann mit viel Eigeninitiative, Idealismus – und ohne externe Geldgeber – ein multifunktionales Kulturzentrum aufgebaut. Über Erfolge, Rückschläge, die Bedeutung eines Ökosystems für Livemusik und den ganz realen Kampf ums wirtschaftliche Überleben sprechen sie gemeinsam mit Im Wizemann-Betriebsleiterin Hannah Japes im Interview.