100 Jahre SV Heslach Verein der Gegensätze: Innenstadt, aber im Wald. Tolles Gelände, keine Halle
Er ist ein Exot: Ein Verein, direkt aus dem Kessel. Der SV Heslach hat seine Wurzeln in der Arbeiterbewegung und sucht eine Zukunft.
Er ist ein Exot: Ein Verein, direkt aus dem Kessel. Der SV Heslach hat seine Wurzeln in der Arbeiterbewegung und sucht eine Zukunft.
Hier ist die Stadt ganz weit weg. Ganz viel Wald, ganz viel frische Luft; der Platz des SV Heslach an der Rotenwaldstraße unweit des Birkenkopf ist wohl einer der idyllischsten Flecken in Stuttgart, um Sport zu treiben. Aber er ist halt auch weit draußen. Früher lief man den Berg hoch, heute kommt man mit dem Auto oder dem Bus. Aber bei weitem nicht mehr so viele Sportler wie früher. Im 100. Jahr seines Bestehens feiert der SV Heslach sich selbst, sucht aber auch neue Wege.