Hier ist die Stadt ganz weit weg. Ganz viel Wald, ganz viel frische Luft; der Platz des SV Heslach an der Rotenwaldstraße unweit des Birkenkopf ist wohl einer der idyllischsten Flecken in Stuttgart, um Sport zu treiben. Aber er ist halt auch weit draußen. Früher lief man den Berg hoch, heute kommt man mit dem Auto oder dem Bus. Aber bei weitem nicht mehr so viele Sportler wie früher. Im 100. Jahr seines Bestehens feiert der SV Heslach sich selbst, sucht aber auch neue Wege.

Unsere Empfehlung für Sie Hitze in Stuttgart Was tun? Kühle Alternativen zum Bad Berg Bergianer müssen in diesem Sommer stark sein. Ihr Lieblings-Bad hat aufgrund eines Wasserrohrburchs geschlossen. Wir haben Alternativen für die heißen Tage gesammelt. Wobei, eigentlich sind die 100 Jahre ja geschmeichelt. Eigentlich ist der Jubilar viel älter. Er ist wie sich das für einen Heslacher Verein auch gehört, der älteste Arbeitersportverein der Stadt. Seine Wurzeln liegen im Turnverein Jahn Stuttgart von 1897, Abteilung II waren die Heslacher. Die damals schon die Probleme von heute hatten. Zu wenig Hallenzeiten in der engen Innenstadt. Besser gesagt, damals wollte die Stadt den turnenden Arbeitern gar keine Turnhalle zur Verfügung stellen. So sportelte man in einem Brauereischuppen ohne Wände. 1909 durfte man dann in die neue Lerchenrain-Turnhalle. Und traf sich auf den Spielplätzen am Eiernest und am Heslacher Waldheim.

Und weil Sport halt doch immer politisch ist, machte die Spaltung der Arbeiterschaft in SPD und KPD auch vor den Vereinen nicht halt. 1926 löste sich die Abteilung II vom Dachverein, der Freie Turn- und Sportverein Karlsvorstadt wurde gegründet. Karlsvorstadt, so hieß Heslach seit dem Thronjubiläum von König Karl im Jahre 1889. Am 2. März 1926 lud man zu einer ersten öffentlichen Übungsstunde. Es gab Schwer- und Leichtathletik, eine Wander- und Damenabteilung, Handball und Turnen, immer „auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehend“.

Neuanfänge nach dem Krieg

Der neue Verein traf sich am Rande der Stadt, auf dem Sportplatz an der Rotenwaldstraße. Dort baute man einen 18 Meter langen Holzschuppen, mit Geräte und Umkleideräumen, einen Aufenthaltsraum und eine kleine Kantine. Es fuhr damals sogar eine Straßenbahn bis an die Charlottenbuche, die beim Wartehäuschen des Busses am Birkenkopf stand. Doch für die meisten Mitglieder war die Fahrkarte zu teuer, man traf sich an der Tankstelle in Heslach und lief hoch zum Sandweg. 1931 baute man das erste eigene Clubhaus. Doch zwei Jahre später verboten die Nazis alle „Einrichtungen des Arbeitersports“, „volks- und staatsfeindliches Vermögen wird eingezogen“. Die Betriebssportgruppe der Textilfirma Bleyle trainierte auf dem Sportplatz, die Karlsvorstadt gab es von 1935 an auch nicht mehr. Wieder wurde Heslach daraus.

1945 lebten in Heslach noch 7000 Menschen, vor dem Krieg waren es 20.300 Einwohner. Obwohl oder vielleicht gerade weil die Menschen andere Sorgen hatte, gründete sich am 1. November 1945 der SV Heslach. Der Verein wuchs stetig, das Clubheim wurde Mitte der 70-iger Jahre neu gebaut. 728 Mitglieder zählte der Verein damals. Heute sind es noch 280.

Wie geht es weiter?

Die Vorstände Felix Auracher und Marcus Hannsmann wollen das ändern. Sie kämpfen jedoch mit Versäumnissen der Vergangenheit. So sind die 240 Kinder und Jugendlichen, die auf dem Platz an der Rotenwaldstraße von der SG West. Sie verpachten den Platz, denn die Fußballabteilung hat die Jugendarbeit einschlafen lassen. Zu wenige haben sich gekümmert, dann schrumpfte die Zahl der Mannschaft – bis man vergreist.

Sie bereiten das Jubiläum vor: Marcus Hannsmann, Marcus Feucht, Felix Auracher (von links) stehen auf dem Vereinsgelände des SV Heslach an der Rotenwaldstraße. Foto: Christoph Schmidt

Erschwerend kommt hinzu, das Gelände am Wald ist schön. Aber in Heslach selbst hat der Verein keine Basis. In der Hauffschule, Talwiesenhalle, Zellerstraße, Schickhardtschule und anderen Orten trainieren die Abteilungen, sie wandern durch die Innenstadt. Anders als der tus Stuttgart im Süden und der MTV im Westen hat der SV Heslach keine eigene Halle, kein Fitnesszentrum und auch nicht die Größe für einen angestellten Geschäftsführer samt Team. Also wird alles im Ehrenamt erledigt.

Wie der Versuch, den Verein zu revitalisieren. Helfen soll jetzt das Jubiläum am 20. Juni oben am Sportplatz, so eine Art Leitungsschau und Appetithappen. Die Homerpage haben sie aktualisiert, Hannsmann arbeitet an einem Veranstaltungskalender. Doch Infrastruktur brauchen sie. Eine Halle in der Innenstadt ist utopisch, aber über dem Tartanplatz am Vereinsheim könnten sie sich das vorstellen.

Aurachers Vater war schon im Vorstand, insofern weiß er gut, dass man das mit der Halle mehrmals überlegt hatte. „Letztlich konnte man es nie umsetzen, obwohl wir bei der Stadt vorgefühlt hatten“, doch nun wolle man einen neuen Versuch starten. Auch weil sich mittlerweile anderswo Kaltlufthallen bewährt haben, quasi ein Dach, damit man auch im Herbst und Winter auf dem Platz trainieren kann. Bezahlbar und schnell zu realisieren. So gewänne man Trainingszeiten, könne eine Volleyball-Abteilung gründen oder Basketball spielen. Und in jedem Falle das Sportgelände zu einem Vereinszentrum ausbauen. Damit man sich sieht, miteinander redet – und anpackt. Damit der Verein weiter bestehen kann. Auch die nächsten 100 Jahre noch.

Jubiläum

Der SV Heslach feiert am 20. Juni seinen 100. Geburtstag auf dem Vereinsgelände an der Rotenwaldstraße. Um 11 Uhr geht es los, es gibt einen Kick des SV Heslach gegen die Stuttgarter Prominentenkicker. Es gibt Kinderprogramm, Live-Musik mit H-Rocks und von 22 Uhr an das Spiel Deutschlands gegen Elfenbeinküste.