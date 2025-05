Lutz Meschke bekommt nach seinem Rauswurf als Porsche-Vize mehr Geld als ein Jahresgehalt von VW- und Porsche-Chef Oliver Blume. Ein Experte zweifelt an der Rechtmäßigkeit.

Nach Ansicht des renommierten Finanzmarktexperten Christian Strenger verstößt Lutz Meschkes Abfindung bei Porsche in ihrer Höhe gegen das, was nach dem sogenannten Corporate Governance Kodex noch zulässig ist. Dieser Kodex schreibt allgemein anerkannte Regeln für gute Unternehmensführung fest, hat aber keine Gesetzeskraft. Die Abfindung könnte allerdings auch das überschreiten, was nach dem Gesetz erlaubt ist. Dieses droht bei Verstößen mit empfindlichen Konsequenzen.