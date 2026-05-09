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  6. 11 Weinbars in Stuttgart: Flanieren, einkaufen, schnabulieren

Gute Tropfen Flanieren, einkaufen, schnabulieren – 11 Weinbars in Stuttgart

11 Weinbars in Stuttgart: Flanieren, einkaufen, schnabulieren
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Weintrinken geht zu jeder Jahreszeit. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ob trocken oder lieblich, ob rot oder weiß, ob ein Viertele oder doch lieber drei: In diesen Stuttgarter Bars gehen wir gerne Weintrinken.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Stuttgart ist eine Weinstadt, keine Frage. Mit Weinbergen in der Stadt und im Umland, einem eigenen Weinfest, Besenwirtschaften und einigen der besten Winzern Deutschlands. Auch viele Stuttgarter Restaurants haben hervorragend kuratierte Weinkarten.

 

Doch es gibt auch eine ganze Reihe wunderbarer Läden, in denen sich der Rebensaft glas- oder flaschenweise genießen lässt, ohne dass man gleich eine komplette Mahlzeit dazu einnehmen muss. Hier kommen unsere Lieblingsweinbars.

Vins

Zwei bekannte Gesichter aus der Stuttgarter Weinszene machen gemeinsame Sache: In der Vins Weinhandlung am Schillerplatz kümmern sich Sebastian Werning (Restaurant im Künstlerhaus) und Mark Stichler (zuvor Weinhandlung Kreis) um die Weingelüste der Stadt. Über 120 verschiedene Positionen, der Fokus liegt auf Frankreich und Deutschland, auf Schaumwein und Spanien.

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Ihr braucht einen Ort, um gemeinsam an eurem Uni-Projekt zu arbeiten oder Abwechslung im Homeoffice? Wir verraten euch, in welchen Stuttgarter Cafés ihr mit Laptop willkommen seid.

Vins, Dorotheenstr. 2, Stuttgart-Mitte, Di+Mi 10-18, Do+Sa 10-20, Fr 10-22 Uhr

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Kabi

Kabi heißt die noch recht neue Weinbar im Stuttgarter Westen. Die Abkürzung steht für Kabinett, die Qualitätsbezeichnung für feine, leichte Tropfen aus reifen Trauben mit niedrigem Alkoholgehalt. Die beiden Sommeliers Gabriela Predatsch und Marcel Truckenmüller haben sich mit ihrem Lokal in der Schloßstraße einen lange gehegten Traum erfüllt

Kabi, Schloßstr. 63, Stuttgart-West, Di-Sa 16-0 Uhr

High Fidelity

https://www.instagram.com/p/DQD9ZtEjL5R/?img_index=1

Bernd Kreis’ Kreuzung aus Weinbar, peruanischem Sandwich-Spot und Jazzbar hat sich rasch unter Weinliebhaber:innen etabliert. Die Weinkarte im High Fidelity bietet jede Menge offene Weine und Besonderheiten, die man sonst nirgendwo bekommt. Ein Sánguche mit Schweinebauch dazu, perfekt.

High Fidelity, Brennerstr. 23, Stuttgart-Mitte, Di-Do 18-0, Fr+Sa 18–1 Uhr

Sardine

Helmut Honold und Markus Konrad eröffneten 2023 ihre gemeinsame Weinbar namens „Sardine“. Zum Wein servieren sie hier nicht nur Dosenfisch, sondern echte Feinkost-Delikatessen. Mehr als 250 verschiedene Dosenfisch-Varianten werden in der Weinbar angeboten. Bei den edelsten handelt es sich um Jahrgangsfisch, den besten Fang der Saison, der 15,50 Euro pro Portion kostet.

Sardine Weinbar & Feinkost, Esslinger Str. 6, Stuttgart-Mitte, Di+Mi 17–0, Do 17–2, Fr+Sa 14–3 Uhr

Kessler Sekt Bar

https://www.instagram.com/p/DP6RkxdD1Tv/

Die schicke Sektbar neben dem Kessler-Store bietet Prickelndes aus Deutschlands ältester Sektkellerei und gute Grundlagen wie ein Pastrami-Sandwich.

Kessler Sekt Bar, Calwer Str. 58, Stuttgart-Mitte, Mo–Fr 12–21, Sa 10–21 Uhr

Sitt

Die Weinbar Sitt in der Tübinger Straße hat sich das Abenteuer auf die Fahnen geschrieben: Karte mit Guthaben aufladen und dann selbst abtauchen in den Rebendschungel. 100 offene Weine warten auf Weinfreunde, probiert wird entweder mit einem Testschluck, einem kleinen oder einem großen Glas. Ein guter Anlaufpunkt für alle, die mal besondere Tropfen kosten wollen, ohne gleich eine Flasche für 150 Euro zu kaufen.

Sitt Wein, Tübinger Str. 91, Stuttgart-Süd, Mo–Do 16–22, Fr 12-0, Sa 14–0 Uhr

Weinhaus Stetter

Natürlich ist das Weinhaus Stetter vor allem als urige, traditionsreiche Weinstube bekannt, in der es so ziemlich die besten Maultaschen der Stadt gibt. Was immer noch viel zu wenige wissen: Ein Teil des Ladens wurde vor einigen Jahren zur unkomplizierten Vinothek, in der man sich hervorragend durch die Auswahl heimischer Winzer trinken kann. Auch individuelle Weinproben sind möglich.

Weinhaus Stetter, Rosenstr. 32, Stuttgart-Mitte, Mo–Fr 15–23, Sa 12-15+17.30-23 Uhr

Stadtbesen

Besenwirtschaften kennt man ja eher aus ländlichen Gegenden Stuttgarts wie Untertürkheim oder Fellbach. Die Calwer Straße hat aber auch einen – den Stadtbesen, der ans Gasthaus Paulaner direkt daneben angeschlossen ist: heimische Weine, dazu herzhafte Kleinigkeiten, im Sitzen oder Stehen schnabuliert, fertig.

Stadtbesen, Calwer Str. 43, Stuttgart-Mitte, Di–Do 17–23.30, Fr 17-0.30, Sa 11–0.30 Uhr

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Spelunkerei

Die Spelunkerei ist ein Reboot der klassischen Weinstube und bietet modern interpretierte Klassiker der Region zu einer ausgezeichnet kuratierten Weinkarte. Spannende Weinproben zu bestimmten Schwerpunkten gibt’s auch.

Spelunkerei, Wolfeggstr. 2, Stuttgart-Wangen, Mi–Sa 17–23, So 11–15+17–22 Uhr

Taos by Lausterer

Die winzige Bärenstraße verbindet den Marktplatz mit der Markthalle – und verbirgt ein kleines Juwel: Das Taos by Lausterer heißt holprig, bietet aber eine exquisite Weinauswahl mit heimischen Winzern, Pfälzer Schwergewichten, Österreichern und manchem Spanier. Gute Küche gibt’s auch.

Taos by Lausterer, Bärenstr. 3, Stuttgart-Mitte, Mo–Mi 11.30–2, Fr+Sa 11.30–3 Uhr

Ve Vinobar

Janina von Essen fehlte in Stuttgart ein Ort, „um sich locker zu treffen“. Lange hatte sie in der Weinhandlung ihres Stiefvaters den Verkauf geleitet. Für ihre Anfang des Jahres im Dorotheen-Quartier eröffnete Vinobar stellte Alexander von Essen auch die Weinkarte zusammen. „Flanieren, einkaufen, ein Glas Wein trinken, das gefällt mir“, erklärt die 36-Jährige ihr Konzept, wobei die Atmosphäre eher gehoben als locker ist.

Ve Vinobar, Eduard-Breuninger-Str. 6, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 11-23 Uhr

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