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111 Jahre Mercedes in Sindelfingen Mega-Event für Mitarbeitende

111 Jahre Mercedes in Sindelfingen: Mega-Event für Mitarbeitende
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Zum 111-jährigen Bestehen fand am Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen ein Familienfest für Mitarbeitende statt. Foto: SG_Stern_Fotografie

Am Wochenende fand in Sindelfingen bei Mercedes-Benz ein großes Familienfest statt. Trotz Autobahn-Sperrung strömten rund 100.000 Menschen zum Event.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Am Wochenende wurde bei Mercedes-Benz in Sindelfingen gefeiert: Seit 111 Jahren besteht der Standort im Kreis Böblingen, wo neben der Fahrzeugproduktion auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens angesiedelt ist. Groben internen Schätzungen zufolge sollen an die 100.000 Besucher an dem Wochenende auf das Gelände des Autobauers geströmt sein, der für die Mitarbeitenden ein Erlebnisprogramm auf die Beine gestellt hatte. Obwohl am gleichen Wochenende Teile der A 81 gesperrt waren, blieb ein Verkehrschaos aus.

 

Im Werk selbst habe man keine Beeinträchtigung durch die A 81-Sperrung gespürt, teilt das Unternehmen am Montag mit. Die Autobahn A 81 war von Freitag, 12. Juni, um 22 Uhr, bis Montag, 15. Juni, um 5 Uhr, zwischen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost für Brückenarbeiten gesperrt. Mit Behörden und Polizei hatte das Unternehmen ein Mobilitätskonzept auf die Beine gestellt, um ein Verkehrschaos zu vermeiden. Eine engere Taktung der S-Bahn zu Stoßzeiten und Shuttle-Busse sollten den Strom an Autos abfedern.

Die ersten Fortbewegungsformen hatten deutlich weniger PS als die heutigen Modelle. Foto: Friedrich Klupp

Einerseits seien viele - wie von Mercedes ausdrücklich erbeten - auf Bus und Bahn umgestiegen und andererseits habe das Parkleitsystem zu den Parkhäusern gut funktioniert, berichtet das Unternehmen. Die Besucherströme hätten sich sehr gut auf die beiden Tage verteilt, wobei der Sonntag der Haupttag gewesen sei, heißt es weiter.

„Das Jubiläum ist vor allem ein Dank an die Mitarbeitenden des Standorts“, ließ Mercedes-Benz im Vorlauf zur Veranstaltung verlauten. Es würdige ihre Leistung und Leidenschaft über Generationen hinweg. „Das Familienfest bringt Menschen zusammen und stärkt die Verbundenheit mit dem Werk und der Region“, hieß es.

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Für die kleinsten Mercedes-Fans gab es auf dem Gelände unter anderem Trampolins, einen Hochseilgarten, Kinderschminken und Hüpfburgen. Auf fünf Bühnen wurde außerdem Livemusik gespielt und in AMG-Simulatoren konnten die Besucherinnen und Besucher ihr Können hinter dem Lenkrad testen. Auch die Sparte Historia Mobilis der SG Stern hatte sich zum Familienfest angemeldet. Die historischen Autos wurden in der Nähe der Einfahrbahn präsentiert.

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