111 Jahre Mercedes in Sindelfingen Mega-Event für Mitarbeitende
Am Wochenende fand in Sindelfingen bei Mercedes-Benz ein großes Familienfest statt. Trotz Autobahn-Sperrung strömten rund 100.000 Menschen zum Event.
Am Wochenende fand in Sindelfingen bei Mercedes-Benz ein großes Familienfest statt. Trotz Autobahn-Sperrung strömten rund 100.000 Menschen zum Event.
Am Wochenende wurde bei Mercedes-Benz in Sindelfingen gefeiert: Seit 111 Jahren besteht der Standort im Kreis Böblingen, wo neben der Fahrzeugproduktion auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens angesiedelt ist. Groben internen Schätzungen zufolge sollen an die 100.000 Besucher an dem Wochenende auf das Gelände des Autobauers geströmt sein, der für die Mitarbeitenden ein Erlebnisprogramm auf die Beine gestellt hatte. Obwohl am gleichen Wochenende Teile der A 81 gesperrt waren, blieb ein Verkehrschaos aus.