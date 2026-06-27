130 Jahre, nachdem Benz und Daimler den Transport revolutioniert haben, zeigt Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge verschiedener Epochen. Wer mitfahren will, hat an zwei Tagen die Chance dazu.
27.06.2026 - 17:00 Uhr
Viel prominenter hätte das Mercedes-Benz-Museum ihn gar nicht präsentieren können, den Daimler Motor-Lastwagen. Besser gesagt den Nachbau des ersten Lastwagens der Welt – mit originalen Motorteilen, wie die Infotafel verrät. Er steht gleich im Eingangsbereich. Gegenüber ist der Benz Combinations-Lieferungs-Wagen ausgestellt, einer der ersten Vans überhaupt – mit originaler Basis. Beides hat seinen Grund.