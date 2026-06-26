Der Bevölkerungsschutz erfährt angesichts heftiger Krisen neue Bedeutung. Stuttgart hat ein Warnkonzept erarbeiten lassen, kann sich jedoch die Umsetzung nicht leisten.
26.06.2026 - 14:48 Uhr
Der Kalte Krieg? War da mal was? Gerade Jüngere dürften mit diesem Begriff wenig anfangen können oder ihn nur aus dem Geschichtsunterricht kennen. Dass man in Deutschland mit einer zwar abstrakten, aber permanent vorhandenen Bedrohungslage leben musste, mutete lange wie eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten an. Bis Russland die Ukraine überfiel. Seitdem hat sich vieles geändert.