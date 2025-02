Der Franzose Albert Montal war einer der jüngsten Häftlinge im KZ-Außenlager Leonberg. Vor der schweren Arbeit im Engelbergtunnel gerettet hat ihn wahrscheinlich die Güte eines anderen.

Sophia Herzog 19.02.2025 - 19:36 Uhr

Es ist Dezember 1944, Weihnachten: Der 15-Jährige Albert Montal muss in der Nachtschicht arbeiten in den alten Autobahntunneln unter dem Leonberger Engelberg, einem Außenlager des KZs Natzweiler-Struthof. Die Kapos essen gut an diesem Heiligabend, sie trinken auch etwas, vergessen den Appell und jagen die Gefangenen unter Knüppelschlägen zur Arbeit. In der Pause, die Albert Montal gewährt wird, träumt er mit einem jungen Belgier von Zuhause. „Diese Heilige Nacht weckt die Erinnerungen an die Weihnachtsfeiern in unserer Familie“, wird Albert Montal 65 Jahre später aufschreiben. „Wenn ich zurückkehre, will ich solche Momente nicht mehr erleben.“