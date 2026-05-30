150 Jahre Hengstenberg Die kuriose Geschichte von Hengstenberg – und was Sauerkraut damit zu tun hatte
Ihre Produkte sind kein Essig: Die Firma Hengstenberg wird 150 Jahre alt. Die Firmengeschichte war auch kurios.
Ihre Produkte sind kein Essig: Die Firma Hengstenberg wird 150 Jahre alt. Die Firmengeschichte war auch kurios.
Echte Zuneigung und Herzenswärme vereint mit schwäbischem Pragmatismus und gesundem Erwerbsdenken. Eine perfekte Mischung. Bei Richard Alfred Hengstenberg hat sich diese Kombination wohl bewährt. Das Kapital seiner Ehefrau Marie, geborene Melzer, rettete seine Firma. Auch dank ihr kann der Lebensmittelhersteller mit administrativer Firmenzentrale und Hauptsitz in Esslingen sein 150-jähriges Jubiläum feiern. Ein Ausstellungsstück im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt erinnert ab Dienstag, 2. Juni, an dieses geschmackvolle Stück Esslinger Stadt- und Industriegeschichte.