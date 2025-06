Es soll sich um das größte Maultaschen-Fest Deutschlands handeln, wie der Veranstalter sagt. Neben klassischen Varianten soll es auch ungewöhnliche Speisen geben.

dpa/lsw 21.06.2025 - 09:12 Uhr

Die einen lieben sie in der Suppe, die anderen angebraten mit Ei oder als Basis für eine Lasagne: Maultaschen sind des Schwaben Leibgericht. Zu einem Maultaschen-Festival lädt Metzingen im Kreis Reutlingen am Samstag und Sonntag (11.00 Uhr) ein - nach Aussage der Veranstalter handelt es sich dabei um das größte seiner Art in Deutschland. Beim ersten Maultaschen-Fäschdival soll es an fast 50 Ständen und in der örtlichen Gastronomie mehr als 150 Sorten Maultaschen geben.