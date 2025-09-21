Die Bewerbungsphase für den Ehrenamtspreis Stuttgarter des Jahres läuft. Neue Jurymitglieder verraten, warum Engagement wichtiger ist als je zuvor und wie es sich wandeln muss.
Die Bewerbungsphase für den Ehrenamtspreis „Stuttgarter des Jahres“ läuft. In der Jury sitzen neben Vertretern der ausrichtenden Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Volksbank Stuttgart zwei neue Gast-Juroren: der Stadtpalais-Leiter Torben Giese sowie die Bitchfest-Gründerin Jennifer Reaves. Im Topf sind 15 000 Euro, die unter den drei Erstplatzierten, dem Sonderpreis der Jury und dem Schülerpreis verteilt werden. Die Bewerbungen für den Preis laufen sozusagen indirekt: Paten schlagen in einem Bewerbungsbogen eine Person (beziehungsweise Schulklasse oder AG für den Schülerpreis) mitsamt ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit auf der Homepage www.stuttgarter-des-jahres.de vor. Deadline für die Bewerbung ist der 19. Oktober. Welche zehn Kandidaten zum öffentlichen Voting zugelassen werden, entscheidet die Jury, die in diesem Jahr durch Reaves und Giese verstärkt wird. Wir haben mit den beiden neuen Gast-Juroren über das Thema Ehrenamt gesprochen.