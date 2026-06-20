15.000 Euro zu gewinnen Obdachlose entscheiden über Preisträger
Im Theater Rampe in Stuttgart bestimmen obdachlose Menschen im Rahmen der Kunstaktion „Stop being poor“, wer 15.000 Euro erhält. Das Projekt versteht sich als soziales Experiment.
Im Theater Rampe in Stuttgart bestimmen obdachlose Menschen im Rahmen der Kunstaktion „Stop being poor“, wer 15.000 Euro erhält. Das Projekt versteht sich als soziales Experiment.
Im Theater Rampe in Stuttgart läuft seit Donnerstag letzter Woche eine außergewöhnliche Kunstaktion: In einem Glaskasten entscheiden obdachlose Menschen darüber, wer am Ende 15.000 Euro geschenkt bekommt. Schauspielerin Eva Löbau, die unter anderem aus dem „Tatort“ bekannt ist, erklärt das Konzept: „Wir haben beschlossen, einer Person 15.000 Euro auszuhändigen“.