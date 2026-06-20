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15.000 Euro zu gewinnen Obdachlose entscheiden über Preisträger

15.000 Euro zu gewinnen: Obdachlose entscheiden über Preisträger
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Geführt werden die Gespräche von obdachlosen Menschen. Der Ablauf erinnert bewusst an ein klassisches Bewerbungsgespräch. Foto: Thomas Lenden

Im Theater Rampe in Stuttgart bestimmen obdachlose Menschen im Rahmen der Kunstaktion „Stop being poor“, wer 15.000 Euro erhält. Das Projekt versteht sich als soziales Experiment.

Im Theater Rampe in Stuttgart läuft seit Donnerstag letzter Woche eine außergewöhnliche Kunstaktion: In einem Glaskasten entscheiden obdachlose Menschen darüber, wer am Ende 15.000 Euro geschenkt bekommt. Schauspielerin Eva Löbau, die unter anderem aus dem „Tatort“ bekannt ist, erklärt das Konzept: „Wir haben beschlossen, einer Person 15.000 Euro auszuhändigen“.

 

Bewerbung um Preisgeld durch persönliche Interviews

Um den Gewinner oder die Gewinnerin zu ermitteln, werden über einen Zeitraum von sieben Tagen täglich zwölf Interviews geführt. Jedes Gespräch dauert rund 20 Minuten. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen dabei erläutern, weshalb sie sich für das Preisgeld beworben haben.

Pro Tag wird eine Person ausgewählt, die sich für das Finale am 21. Juni qualifiziert. Aus den insgesamt sieben Tagessiegerinnen und Tagessiegern wird schließlich die Person bestimmt, die die 15.000 Euro erhält.

Obdachlose führen die Gespräche vor Publikum

Die Interviews finden öffentlich statt. Eine eigens gestaltete Strandkulisse mit Schirmen, aufgeblasenen Schwimmtieren und Badetüchern soll dabei eine sorglose Traumwelt symbolisieren. Geführt werden die Gespräche von obdachlosen Menschen. Der Ablauf erinnert bewusst an ein klassisches Bewerbungsgespräch. Zunächst geht es mit lockerem Small Talk los – etwa mit Fragen zum bisherigen Tagesverlauf. Anschließend rückt die eigentliche Motivation in den Mittelpunkt: Warum bewirbt sich die Person um das Preisgeld?

Die Interviews finden öffentlich statt. Eine eigens gestaltete Strandkulisse soll dabei eine sorglose Traumwelt symbolisieren. Foto: LEX VESSEUR

Im weiteren Verlauf werden die Gespräche persönlicher. Neben biografischen Angaben geht es auch um Selbstwahrnehmung, den Umgang mit Geld und die eigenen Lebensumstände. Zum Abschluss erhalten die Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit, selbst Fragen an die Jurymitglieder zu stellen. Dabei wird es recht emotional, wie ein Jurymitglied im Anschluss erzählt. Es sei zehrend, von so vielen persönlichen Geschichten und Schicksalsschlägen zu erfahren. „Mir geht es im Gegensatz zu denen ja teilweise gut“, so ein Jurymitglied, das auch erzählt, dass er inzwischen sogar am Marienplatz erkannt werde.

Die Kandidatinnen und Kandidaten für die 15.000 Euro sind zwischen 19 und 65 Jahren, im Durschnitt Mitte, Ende 30. Am Freitagabend war sogar eine Frau aus Bremen angereist. Es sind alleinerziehende Mütter, queere Personen, Künstlerinnen und Künstler, Aktivisten, Studierende, Bürgergeldbeziehende - ein Querschnitt durch die Gesellschaft.

„Stop being poor“ als soziales Experiment

Die Aktion trägt den Titel „Stop being poor“ – auf Deutsch etwa „Hör(t) auf, arm zu sein“. Regisseur Julian Hetzel bezeichnet das Projekt als gesellschaftliches Experiment. Was passiert, wenn man die Verhältnisse umdreht? Bei „Stop being poor“ bekämen Menschen Macht, die sonst keine Macht hätten und unsichtbar seien, indem sie Kulturfördermittel und Steuergelder in die Hand bekämen, um eine Entscheidung zu treffen, die das Leben einer anderen Person verändern kann, so Regisseur Hetzel.

Kunstaktion reagiert auf Kürzungen im Kulturbereich

Nach Angaben von Eva Löbau ist das Projekt auch eine Reaktion auf die aktuellen Sparmaßnahmen in der Kultur. Viele Einrichtungen seien von sinkenden öffentlichen Mitteln betroffen. In Zeiten knapper Budgets und nachdem die Politik drastische Kürzungen im Bereich von Darstellender Kunst und Theater angekündigt hat, hätte sich das Team dazu entschieden, in die Kassen zu greifen und Geld auszugeben, erklärt Löbau. Das große Finale der Kunstaktion findet am Sonntag um 20 Uhr statt. Für den Eintritt gilt ein solidarisches Preismodell: Besucherinnen und Besucher zahlen so viel, wie sie können, mindestens jedoch sechs Euro.

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