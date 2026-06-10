Der Kran ragt in beeindruckende Höhe, und es ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass derzeit an einer der drei Windkraftanlagen auf dem Goldboden bei Winterbach gearbeitet wird. Der Kran-Gigant muss tonnenschwere Teile in die Höhe hieven: Bei der Reparatur sind beachtliche Größenordnungen im Spiel. Im Einsatz sind neben dem 600-Tonnen-Kran auch ein 250-Tonnen-Hilfskran. Der Hauptkran ist etwa 180 Meter hoch. Gehoben werden im Zuge der Reparaturarbeiten ein Rotorblatt mit etwa 16 Tonnen, die Nabe mit etwa 44 Tonnen und der Triebstrang mit etwa 67 Tonnen, nennt eine Unternehmenssprecherin der EnBW einige Daten.

Was wird gemacht? Bei der Windkraftanlage muss das sogenannte Hauptlager ausgetauscht werden, wie der Energiekonzern EnBW auf Nachfrage mitteilt. „Das Hauptlager ist das zentrale Lager in der Windkraftanlage, das die Hauptwelle trägt und die Drehbewegung des Rotors mit sehr geringer Reibung ermöglicht“, erklärt die Sprecherin. Man könne sich das so vorstellen: Die Rotorblätter fangen den Wind ein, das Hauptlager halte die Drehbewegung in der Spur, und der Generator wandle die Bewegung in Strom um.

Das sogenannte Hauptlager wird ausgetauscht

Tonnenschwere Bauteile werden bei der Reparatur bewegt. Foto: Eva Schäfer

Die Arbeiten laufen seit vergangener Woche, davor wurden Vorbereitungen wie der Aufbau des Krans ausgeführt. Nach Angaben der EnBW dauern die Reparaturarbeiten je nach Wetter- und Windbedingungen noch etwa zwei Wochen. Danach werde der Kran wieder abgebaut und die Einfahrt zur Baustelle wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. „Wir gehen derzeit davon aus, dass bis etwa Mitte Juli alle Arbeiten abgeschlossen sind und die Anlage wieder in Betrieb gehen kann“, so die Unternehmenssprecherin.

„Es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen an der Einfahrt kommen“, kündigte die Sprecherin bereits im Vorfeld an. An der Baustelle an der Kreisstraße K1209 ist eine Ampel aufgebaut, die den Verkehr regelt. Der Windpark Goldboden mit seinen drei Windkraftanlagen ist seit 2017 in Betrieb und versorgt laut EnBW rund 7500 Haushalte mit erneuerbarem Strom. Der Schaden am Hauptlager sei im vergangenen Jahr festgestellt worden, der technische Austausch sei intensiv vorgeplant worden. Der Standort des Windparks befindet sich nahe der „Goldboden“ genannten Hochfläche, südlich der Gemeinde Winterbach. Die Fläche erstreckt sich entlang der K 1209. Das Areal befindet sich im Wald auf Flächen von ForstBW.