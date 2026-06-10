Der Kran ragt in beeindruckende Höhe, und es ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass derzeit an einer der drei Windkraftanlagen auf dem Goldboden bei Winterbach gearbeitet wird. Der Kran-Gigant muss tonnenschwere Teile in die Höhe hieven: Bei der Reparatur sind beachtliche Größenordnungen im Spiel. Im Einsatz sind neben dem 600-Tonnen-Kran auch ein 250-Tonnen-Hilfskran. Der Hauptkran ist etwa 180 Meter hoch. Gehoben werden im Zuge der Reparaturarbeiten ein Rotorblatt mit etwa 16 Tonnen, die Nabe mit etwa 44 Tonnen und der Triebstrang mit etwa 67 Tonnen, nennt eine Unternehmenssprecherin der EnBW einige Daten.