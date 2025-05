An diesem Mittwoch eröffnet der polnische Autor Szczepan Twardoch das Stuttgarter Literaturfestival. Sein Roman „Die Nulllinie“ zeigt die ungeschützte Wirklichkeit hinter den Nachrichten aus der Ukraine.

Stefan Kister 09.05.2025 - 11:06 Uhr

In der Ukraine herrscht Krieg. Aus der Distanz hat jeder eine Meinung. Doch der polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch begnügt sich nicht mit dem Posten des Beobachters. In Romanen wie „Morphin“, „Demut“ oder zuletzt „Kälte“ hat er bereits das Zerstörungswerk der Ideologien und Kriege des letzten Jahrhunderts in dramatischen belletristischen Nahaufnahmen der historischen Fernstellung entrissen. Er tritt in die großen Fußstapfen, die Autoren wie Erich Remarque oder Ernest Hemingway im Morast kriegerischer Verwüstung hinterlassen haben. Sein Weg hat ihn in die Schützengräben der Front geführt, an der sich die Ukraine gegen die russischen Invasoren verteidigt. Unter Einsatz des eigenen Lebens organisierte er Hilfstransporte und sprach mit Soldaten. Was er dabei gesehen und gehört hat, verarbeitete er in einer Reihe von Essays. Aber um den Krieg so nah wie nur möglich an der Wahrheit zu beschreiben, bedarf es der Fiktion. So merkt der Autor am Schluss seines neuen Romans „Die Nulllinie“ an. Szczepan Twardoch wird an diesem Mittwoch das Stuttgarter Literaturfestival eröffnen, das seine Kuratorin, die georgische Autorin Nino Haratischwili, unter das Motto „Über Leben“ gestellt hat.