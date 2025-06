Mit dem Festival „Sound of Kleiner Schlossplatz“ würdigt das Kunstmuseum einen besonderen Ort Stuttgarts – mit Auftritten zum Beispiel von Die Nerven und Levin Goes Lightly.

Der Kleine Schlossplatz ist einer der magischen Orte dieser Stadt. Die einen erinnern sich wehmütig an Pauls Boutique und Pauls Musique, die die Betonwüste einst zum Hipster-Hotspot Stuttgarts machten, andere an das Kartenhäusle, an dem man in Zeiten, als es noch kein Internet gab, Schlange stand, um sich Konzerttickets zu kaufen. Der Kleine Schlossplatz galt schon als Unort, Schandfleck, Subkultur-Refugium und sogar „Genussplätzle“.

Die Nerven, Levin Goes Lightly, Sentinel Sound

Seit 20 Jahren ist er aber auch das Zuhause des Kunstmuseums. Und weil man im Museum der Auffassung ist, dass der Kleine Schlossplatz „schon immer eine wichtige Rolle als Keimzelle musikalischer Trends“ war, will man „diesem besonderen urbanen Ort“ mit einem Festival Tribut zollen. So heißt es in der Ankündigung für das Festival„Sound of Kleiner Schlossplatz“ mit dem das Kunstmuseum am Samstag, 19. Juli, seinen 20. Geburtstag feiert.

Ab 12 Uhr treten Acts und Bands auf, die etwas mit dem Kleinen Schlossplatz verbindet oder verband: etwa die Noise-Rock-Band Die Nerven, das Dancehall/Reggae-Soundsystem Sentinel Sound und die Cold-Wave-Ikone Levin Goes Lightly sowie Dexter, Netzer, Ildikó und Philipp Johann Timm.

Musik, die von Werken im Kunstmuseum inspiriert ist

Besonders an „Sound of Kleiner Schlossplatz“ ist aber, dass ein Austausch zwischen Popkultur und Kunst stattfinden soll: „Die Musikerinnen und Musiker lassen sich eigens für das Festival von Kunstwerken inspirieren, die aktuell im Kunstmuseum ausgestellt sind“, verspricht der Veranstalter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Die Nerven die Grenzen zwischen E-Kultur und Pop überspringen: 2016 spielten sie in Stuttgart in einem von Armin Petras inszenierten Theaterstück mit. Und sie waren – wie Levin Goes Lightly – vor einem Jahr beim genreübergreifenden Musikabend „Littmanns Sessions“ im Stuttgarter Opernhaus dabei. Und dort werden Die Nerven übrigens auch am 2. Weihnachtsfeiertag wieder ein Konzert geben.

20 Jahre Kunstmuseum – Sound of Kleiner Schlossplatz Infos und Tickets für das Konzert am 19. Juli gibt es hier.