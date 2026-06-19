Der Co-Gastgeber schlägt Australien auch ohne Superstar Chistian Pulisic mit 2:0. So sichern sich die US-Amerikaner das Ticket zum Sechzehntelfinale.
19.06.2026 - 23:16 Uhr
No Pulisic, no problem: Die Fußball-Nationalmannschaft der USA ist bei ihrer Heim-WM auch ohne ihren verletzten Starspieler vorzeitig in die K.o.-Phase gestürmt. Sechs Tage nach dem furiosen Auftakt gegen Paraguay überzeugte die Mannschaft von Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino auch in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Australien und sicherte sich dank des verdienten 2:0 (2:0) in Seattle ihr Ticket für das Sechzehntelfinale.